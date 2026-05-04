◆パ・リーグオリックス０―３ロッテ（京セラドーム大阪）ロッテがオリックスとのカード初戦に敗れた。今季、オリックスとの対戦成績は１勝５敗で、京セラドームでは４戦全敗となった。ファームでの再調整を経て、試合前に出場選手登録された先発の小島は７回６安打３失点（自責１）で今季初勝利はならず３敗目。５回１死まで完全投球も６回に森友に左中間適時二塁打、愛斗の失策、中川の中犠飛で３点を失った。打線はオリ