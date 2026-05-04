◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝４日、栗東トレセンレシステンシアの半弟バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が、姉が２０年に２着に敗れたＧ１に挑む。きょうだい両頭を手がける金浜厩務員は「姉は完成度が高かったけど、この馬は新馬を勝ったときびっくりしたね。京都２歳Ｓ（７着）以外は形になってるから、うれしいね」とほほえむ。前走のチャーチルダ