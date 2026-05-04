◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（４日・京セラドーム大阪）オリックスが今季３度目の完封勝ちで、貯金を今季最多タイの７に戻した。先発・高島は、７回無失点の好投で開幕３連勝。パ・リーグでは唯一、白星のなかったロッテ打線を手玉に取り、本拠地・京セラドーム大阪では自身５連勝とした。８回からは椋木、マチャドが無失点に抑えた。打線は６回、１死一塁で森友が左中間に先制二塁打。その後は西川の中前適時打、中