◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人・堀田賢慎投手（２４）が今季初登板で２回パーフェクト投球。役目を全うした。先発・戸郷の後を受け、１―５の６回からマウンドへ。最速１４７キロの直球とチェンジアップのコンビネーションを武器に、茂木を捕邪飛、伊藤を遊ゴロ、投手の奥川を見逃し三振。続く７回も並木を右飛、丸山を遊直、サンタナを三ゴロに仕留めた。回またぎで計２２球。小気味良いピッ