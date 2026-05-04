スイーツを探しているときに、商品名や商品説明の「もっちり」という言葉に惹かれて、つい商品を手に取ったことがある人も多いはず。【ファミリーマート】では、そんなもっちり食感が特徴の「新作スイーツ」を続々と発売。そこで今回は、見逃せない注目商品が充実しているファミマのスイーツを紹介します。 超も～っちり食感が気になる！ 4月7日に登場したのが「も～っちり食