夫婦共働きで家計を回す世帯が増えている昨今、性別関係なく働きに出ている方が多数います。ただし妊娠中の女性においては、出産を迎えるために『労働基準法』で定められ産休を取得できることになっています。筆者の知人は『産休』を夏休み感覚で捉えているご主人に頭を悩ませているようです。 産休開始 私は正社員として就業している既婚女性です。 現在は妊娠中。 産休育休を取得し職場復帰するつもりでいるため、妊娠が発