ゴールデンウィークでにぎわう東海道新幹線の名古屋駅で盗撮をしたとして、自称国家公務員の男が逮捕されました。 愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、東京都杉並区の芦田将一容疑者(26)です。 警察によりますと、芦田容疑者は4日午後0時22分ごろ、東海道新幹線の名古屋駅ホームで、靴の先に仕込ませたカメラを使い、26歳の女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いがも