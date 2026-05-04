◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）広島は初回に坂倉将吾捕手が４号満塁本塁打を放ったが、今季ワーストの１１失点で逆転負けを喫した。初回無死からの４番のグランドスラムは、昨年７月９日の日本ハム・レイエス以来、史上３８度目。そこからの敗戦は、２０１９年７月２４日にロッテ・レアードが放ってソフトバンクに敗れて以来、５例目となった。また、広島はＤｅＮＡに今季６戦全敗で、昨年から９連