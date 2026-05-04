◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手が、４回を１４安打７失点でＫＯされた。初回に２死を簡単に奪った後、ネビンの先制２ランを含む６連打で４失点。２回には再びネビンに２ランを浴びた。ベンチに戻ると、長い時間タオルに顔をうずめ、目には涙が浮かんでいた。３回にもマウンドに向かったが、３安打でさらに１点を失った。４回は１死満塁のピンチをしの