（永井大勝アナウンサー）ここからは静岡献立予報です。このコーナーは、きょうスーパーで聞いたお買い得なお野菜をお値段とともに、そして簡単レシピもご紹介していきます。きょうご紹介していただくのはこの方です。スーパー田子重西中原店増田店長。きょうご紹介するお野菜こちら「白菜」。（松浦 悠真気象予報士）白菜、結構冬のイメージがありますが。（永井アナ）そう