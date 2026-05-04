歴史と伝統の男子ゴルフ 中日クラウンズ。地元の新星、高校生プロゴルファーが和合を沸かせました。 【写真を見る】【中日クラウンズ】スーパー高校生 加藤金次郎選手（15）健闘 今季国内ツアー初参戦の石川遼選手｢くやしい…｣ 優勝は最終日猛チャージの堀川未来夢選手 悔しい予選敗退から1年。天才ゴルファーがプロになって和合に帰ってきました。 愛知県瀬戸市出身の加藤金次郎選