みどりの日のきょう、沖縄では梅雨入り、関東では真夏日、そして北海道では雪となりました。連休は早くも折り返しです。記者「魚町の『でか山』が動き始めました」きのうから始まった、ゴールデンウイークに人気の石川県七尾市のお祭り、青柏祭。街なかを駆けるのは高さ12メートル、重さ20トンの「でか山」です。建物の屋根にぶつかりそうな狭い路地で方向を変える「辻廻し」が決まると、大きな歓声が上がりました。連休で賑わう一