小泉防衛大臣は、インドネシアのシャフリィ国防大臣と会談し、日本の防衛装備品の輸出などについて意見を交わしました。小泉進次郎 防衛大臣「日インドネシアの防衛関係を新たな段階に引き上げるために具体的な議論を重ねることができ、大変嬉しく思います」インドネシアを訪問している小泉防衛大臣はきょう、シャフリィ国防大臣と会談し、DCA＝防衛協力取り決めに署名しました。今回の取り決めでは、▼両国の間で防衛協力を