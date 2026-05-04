イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊に近い「ファルス通信」は4日、ホルムズ海峡を通航しようとしたアメリカ海軍の艦船がイランの警告を無視して航行していたところ、ミサイル2発を受け、引き返したと報じました。一方で、アメリカのニュースサイト「アクシオス」はアメリカ政府高官の話として、ミサイル攻撃を受けたとの報道を否定しています。