ゴールデンウイーク後半、各地で賑わいを見せていますが、埼玉県日高市にある『豚のテーマパーク』が今、大人気なんです！その様子を取材しました。記者「オープン前にもかかわらず沢山の人が並んでいます」朝から、なが〜い行列ができていたのは、埼玉県日高市にある全国でもめずらしい豚のテーマパーク「サイボク」。上質で新鮮な豚肉を味わえる施設なのですが、入場料無料ということで、ゴールデンウイーク中、大賑わいなんです