【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタン外務省は４日、米軍が４月に拿捕（だほ）したイラン船籍の貨物船の乗組員２２人が、３日夜にパキスタンに移送されたと発表した。「米国による信頼醸成措置の一環」としており、乗組員は４日中にイラン当局に引き渡されるという。パキスタン英字紙ドーンなどによると、貨物船はホルムズ海峡東側のオマーン湾で４月１９日に拿捕された。米軍がイラン関係の船舶を対象する海上封鎖を始めた