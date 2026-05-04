5日(火・こどもの日)は北海道〜九州の広い範囲で晴れて、行楽日和となりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■5日は「立夏」暦の上では夏の始まり5日(火・こどもの日)は二十四節気の「立夏」です。立夏とは夏の始まりの時期で、この日から立秋の前日までが、暦の上では夏となります。新緑がまぶしい今の時期、5日は散歩するにはちょうどいい天気となりそうです。4日(月・みどりの日)は28.4℃と今年一番の暑さと