現代のクルマに「暖機運転」は必要？かつてクルマに乗る際は、エンジンを掛けてからしばらく発進せずに待つ「暖機運転」を行うことが必須の“儀式”でした。今ではあまり見かけなくなりましたが、果たして現代のクルマは、本当に暖機運転をする必要がなくなったのでしょうか。【画像ギャラリー】現代の「正しい暖機運転」のやり方を写真で見る暖機運転は、クルマを最後に走らせてからある程度の時間が経過し、エンジンの各部が