犬が誤飲すると『危険なモノ』4選 愛犬が何かを口に含もうとして「あぶないっ！」そう思った瞬間はありませんか？実際、犬の誤飲は数多く発生しており、中には命を落としてしまう事例も…。犬が誤飲すると『危険なモノ』を、避けるべき理由とともにお伝えします。 1.ひも状のモノ 糸やひも、リボンなどのひも状のモノは誤飲の症例数も多く、命に関わる可能性もあり大変危険です。ロープ状のおもちゃや靴下、タオ