破格で売られていたわんこの物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で151万回再生を突破し、「お互いに繋がっていたのかな」「一生に一度の出会い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：5万円で売れ残った『左足が曲がっている犬』→何日も悩み、飼った結果…涙が止まらない光景】 売れ残りからの出会い Instagramアカウント「ren_kurasi」の投稿主さんは、ポロちゃんという