何が原因？犬に避けられてしまうNG行為 犬との信頼関係が崩壊してしまうには何らかの原因があるはずです。そしてその多くは人間側にあると言えるでしょう。以下のようなNG行動をとっていないでしょうか。 暴力を振るう 言うまでもありませんが、暴力は信頼関係を崩壊させる最悪の行動です。殴る・蹴るといった物理的な暴力だけではなく、必要以上に大きな声で怒鳴りつけるなどの暴言も犬の心を傷つけます。 対応が