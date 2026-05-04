プロ野球・ファームリーグ、阪神に3連勝するなど好調のオイシックス。その第3戦では、注目の対戦がありました！第1戦と第2戦を制し、連勝で迎えた第3戦。阪神の先発は、去年までオイシックスで活躍した能登。昨シーズン共に戦ったかつてのエースとの対戦となりました。初回に2点の先制を許すも、3回に追いたオイシックス。なおも2アウト 3塁・1塁のチャンスに、バッターは、昨シーズンまで能