知人男性を殺害しようとしたとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】【速報】「親父が鎌で斬りかかられた」知人男性を殺害しようとした疑い男（76）を逮捕「昔から恨みがあった」【岡山】 殺人未遂容疑で逮捕されたのは、岡山県総社市山田の無職の男（76）です。 「鎌で斬りかかられた」男性の長男が通報 警察によりますと、きょう（4日）午後2時20分ごろ、総社市の自営業の男性（78）の長男から「親父が鎌で斬りかから