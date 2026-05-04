在フィリピン日本国大使館は、マニラ首都圏で邦人を標的にした強盗事件が相次いで発生したとして、在留邦人や旅行者に対して注意を呼びかけている。4月30日午後3時15分ごろ、サンファン市グリーンヒルズ地区のグリーンヒルズ・ショッピング・モール沿いの歩道（Ortigas Ave、Wilson Strの角付近）で、歩行中の邦人3人が犯人5名に突然囲まれた。被害者1名が拳銃のようなものを向けられ、カバンを奪われた。犯人5人は3台のバイクに分