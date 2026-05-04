帝国データバンク仙台支店が、東北6県の1538社を対象に今年2月に実施した調査の結果を先月末に公開しました。 それによると、東北地方における企業の価格転嫁率は39.8%であることがわかりました。 なんと、39.8％・・・！ これは、仮にコストが100円上昇した場合、販売価格に反映できたのは39.8円にとどまり、残りのおよそ6割は企業自身が負担していることを意味します。 6割が企業の負担・・・この状態では、私たちの賃