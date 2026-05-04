ＯＳＫ日本歌劇団の娘役トップスター、千咲えみが来年２月の主催公演をもって退団することが４日、分かった。卒業公演は来年１月２１〜２５日の大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール、同２月１１〜１４日の東京・サンシャイン劇場での主催公演「グランドレビュー（仮）」となる。千咲は東京都調布市出身。２０１１年４月、ＯＳＫ日本歌劇団研修所に８９期生として入学した。２０１２年２月、太鼓歌劇