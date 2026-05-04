ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が４日の西武戦（ベルーナ）に先発したが、４回７失点でノックアウトされた。徐若熙は初回からネビンに２ランを打たれるなど６連打を浴びて４点を失った。さらに２回には再びネビンに２ランを浴びて計６失点。前回登板のオリックス（４月１７日、みずほペイペイ）に続いて、立ち上がりに大量失点を喫した。２回のマウンドを終えてベンチに戻った右腕はタオルで顔を覆い、うなだれて顔を上げ