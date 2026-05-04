広島は４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に８―１１で逆転負け。この日、２回途中８安打６失点と不調に終わった先発・大瀬良大地投手（３４）と、今季チーム唯一の全試合に出場していた２年目・佐々木泰内野手（２３）のファーム再調整が決まった。試合後の首脳陣によるミーティングで決定した。新井貴浩監督（４９）は、期待を寄せた２年目の若鯉の再調整について「本人も苦しいと思う、そこを乗り越えていかないと」と改めてゲキを飛