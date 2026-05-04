歌手イ・チャンウォンが、永遠の“魔王”こと歌手シン・ヘチョルさんの悲劇的な死の背後に隠されたミステリーを知り、怒りを禁じ得なかった。来る5月5日、韓国で放送されるKBS 2TV『セレブ病死の秘密』（原題）では、韓国のロックのアイコンであるシン・ヘチョルさんの輝かしい歌手人生と、依然として解けない死の疑惑を深く掘り下げる。【関連】シン・へチョルさん医師、別のミスで実刑判決2014年、バンドN.EX.Tの新アルバムの準