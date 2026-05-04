◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）シリーズ戦の第２戦決勝が、富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ３００は近藤真彦監督が率いるコンドーレーシングの５６号車「リアライズ日産メカニックチャレンジＧＴ―Ｒ」（ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組）が制した。＊＊＊チ