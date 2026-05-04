◆パ・リーグ楽天―日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天・滝中瞭太投手（３１）が日本ハム戦に先発し、６回途中７安打３四球で、無失点に抑えた。立ち上がりから走者を出しながら、粘った。初回は２死一、二塁のピンチを招いたが、レイエスを中飛。その後も、無失点投球を続けた。両チーム無得点の５回は無死二塁のピンチを背負った。それでも後続を冷静に打ち取った。６回２死一、二塁の場面で降板。強風が吹く中で、