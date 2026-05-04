◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）ＤｅＮＡの２年目右腕・竹田佑投手が、今季４度目の先発で念願の初白星を挙げた。中１０日でマウンドに立った竹田は、初回に１死もとれないまま４番・坂倉に満塁アーチを被弾。それでも２回以降は立ち直り、味方打線が逆転に成功。５回に秋山にソロを許したものの、６回を５安打５失点で投げきり、勝利投手となった。「初回に失点してしまいましたが、野手の皆さん