◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）荒れるＧ１はお任せ！第３１回ＮＨＫマイルＣは１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年は３連単１５０万円超で、０７年には同９７０万円超が飛び出すなど“穴党”にたまらないレースだ。難解必至な一戦を、今春のＧ１で馬券プレゼントに４連続成功中の角田晨と、香港チャンピオンズデーの週に国内外重賞６戦５勝＆３連単場外弾を連発