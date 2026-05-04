◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）広島・坂倉将吾捕手が初回無死から４号満塁弾を放った。初球をライナーで右翼席へ。「チームとして、１打席目や１球目を大事にしようと話しているので、そこはよかったと思います。一番思いきり振れるカウントではあるので」と振り返った。出場８試合連続安打と好調。９回に見逃し三振で最後の打者になるなど「最後のチャンスで打てなかったのは悔しい。１打席目が良