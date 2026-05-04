【ブリュッセル＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）と周辺国で作る「欧州政治共同体」（ＥＰＣ）の首脳会議が４日、旧ソ連構成国アルメニアの首都エレバンで開かれた。ＥＵは、欧州への接近を強めるアルメニアの動きを歓迎し、支援を強める方針だ。会議には、ＥＵ各国やウクライナなど約５０か国の首脳が集まり、イラン情勢やロシアのウクライナ侵略について協議した。アルメニアのニコル・パシニャン首相は冒頭、同国が主催する初