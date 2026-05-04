ボートレース平和島のゴールデンウイークシリーズ「第2回京急開発グループ杯」は予選2日間を終えた。2日目はホーム強い追い風の影響で1Rから安定板を装着。3Rからは周回を短縮し、2周制で行われた。この悪条件下で動きが光っていた一人が山崎善庸（46＝埼玉）だ。2日目前半は1号艇で5Rに登場した山崎。インからスタートは大外の浜野谷憲吾と並ぶコンマ18の3番手。スタート後に伸び返して1マークを丁寧に先マイ。バックで1マー