女優でモデルの冴木柚葉（26）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。先月発売された水着グラビアムック「BLT MONSTER Round8」のオフショットを公開した。「この衣装本当に可愛かったの」と、布面積が極めて少なく胸がこぼれ落ちそうなほどの露出度高めな際どい透け感ある白い水着姿の写真や動画を公開した。動画は写真撮影中の様子が1つ。もう1つは「食事制限していたので牛丼が染み渡りました…」と、水着姿で大きく口をあ