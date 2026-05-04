これぞアメリカ！ 豪快なピックアップトラックがやって来た！2026年4月2日、トヨタはアメリカで生産するフルサイズピックアップトラック「タンドラ」の日本導入を正式に発表しました。まずは東京のトヨタ販売店「トヨタモビリティ東京」での取り扱いからスタートし、今夏以降には全国での販売が始まる予定です。【画像】超カッコいい！ これが「ランクル」よりデカい新型「“5人乗り”四輪駆動車」です！ 画像で見る（30枚以上