少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第12話大切なのは息子の覚悟【編集部コメント】今度こそ伝わっているといいなぁ〜……。そうなのです。どうしても親という立場だと、相手の年齢だったり、出会いの仕方だったり、条件だったりを見てしまいますが、結局気にな