年齢や職業にかかわらず、トークスキルの高い人はいるものです。例えば子どもの学校の保護者会。先生からもらったトークテーマに「うまく話せるかな」と緊張するママがいれば、躊躇（ちゅうちょ）なく話し始め笑いまで取るママもいます。そうした人は、えてして誰かとコミュニケーションを取るのも上手です。雑談が少ないと仕事に支障が生じるかも？ふと生まれた不安ママスタコミュニティに、職場の雑談についての投稿がありました