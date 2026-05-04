桐生市織姫町の桐生が岡動物園で子どもたちの人気を集めているのは、動物とのふれあい体験です。 ふれあい体験は、１９５３年の開園以来初めての企画で園内の人気の動物に直接手で触れることができます。 ミニチュアホースのかすみは人懐っこい性格で、人が手で触れても穏やかな表情で餌を食べ続けます。ウサギのイヴとサンは温厚な性格で、毛並みはフワフワ。やんちゃな性格のヤギのはっしーは、硬めでコシのある