ゴールデンウイーク期間中、川場村の川場フィッシングプラザでは、手ぶらでも気軽に楽しめるアクティビティが人気でした。 釣り堀エリアでは、イワナをはじめ西日本で生息するアマゴを特別に放流。強い日差しが差し込む中訪れた人たちは、水辺に吹く風や水しぶきを感じながら釣りの魅力を堪能していました。 ４日は、釣りたての魚をすぐに食べることができ家族連れなど多くの人が味わっていました。施設によります