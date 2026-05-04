４日は、自然に親しみ豊かな心を育むための祝日「みどりの日」です。 前橋市の県立赤城公園に先月下旬オープンしたキャンプ場には、関東を中心に県内外から多くの人が訪れ、ゴールデンウイーク期間は連日満室だということです。 標高１３５０メートルに位置するキャンプ場は、市街地より１０℃ほど気温が低く、新緑に色ずく前の木々や大沼の雄大な景色が目の前に広がります。４日は強い風が吹く中、テ