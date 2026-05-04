４日の県内は汗ばむほどの陽気となり、行楽地は多くの観光客でにぎわいました。 前橋市のぐんまフラワーパークプラスでは、去年１０月のリニューアル後、初めてのゴールデンウイークを迎えました。 園内には約４万株の花が植えられ、いまは色とりどりのパンジーや青のネモフィラなど３０種類が見ごろを迎えています。また、園内のバラは冬の気温が高かった影響で生育が早まっていて、あと