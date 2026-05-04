４日午後１時半ごろ、渋川市の路上で男性警察官が倒れた状態で発見されました。男性警察官は交通違反の取り締まり中に車両にはねられたとみられ、警察がひき逃げ事件として捜査を進めています。 ４日午後１時半ごろ、渋川市伊香保町伊香保で「男性警察官がひき逃げされたようだ」と、目撃した男性から１１９番通報がありました。 警察によりますと、通報のあった路上で男性警察官が倒れているのが発見され、渋川市内の病院に搬