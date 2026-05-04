渋川警察署 渋川市で、３日、交際している女性が住む住宅の玄関に灯油をまいて火をつけようとしたとして、３９歳の渋川市の職員が逮捕されました。 放火予備の疑いで逮捕されたのは、渋川市役所職員の石田将博容疑者３９歳です。警察の調べによりますと、石田容疑者は３日午後８時すぎ、交際している女性が住む木造２階建ての住宅で、ポリタンクに入った灯油を玄関先にまいて火をつけようとした疑いが持たれています。