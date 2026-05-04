アメリカ軍岩国基地で3日、基地を一般に開放するフレンドシップデーが行われました。中東情勢の混乱を受け各地の在日米軍基地でイベントが中止となる中、開催に踏み切った岩国基地。日米の両司令は「強固な同盟関係」を強調しました。基地に対する日ごろの支援への感謝としてアメリカ軍と自衛隊の共催で基地を一般に開放するフレンドシップデー。日米の航空機を間近で楽しめるとあって雨の中、4万5000人以上が訪れまし