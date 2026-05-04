多くの県外ナンバーの車があったのは、観光名所、指宿市の唐船峡そうめん流しです。（開店を待つ人）「９時半から並んでる」入口には最後尾が見えないほどの行列ができていました。お目当てはもちろん、くるくる回る冷たいそうめん。（訪れた人）「冷たくておいしい。初めて来た。（回るのが）面白い」（訪れた人）「雰囲気もいいしおいしいし満足している」唐船峡は、回転式そうめん流しの発祥の地と言われ多くの帰