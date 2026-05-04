大阪府和泉市の団地で女性と母親が殺害された事件で、女性は事件前、「次に会ったら刺される」などと友人に話していました。■元交際相手の男を逮捕10か所以上を“刃物”で…社会福祉士として働いていた村上裕加さん（41）を殺害した疑いで1日、無職の杉平輝幸容疑者（51）が逮捕されました。警察などによると、亡くなった裕加さんは杉平容疑者の元交際相手。2人の間に一体、何があったのでしょうか。事件が起きたのは先月8日。1