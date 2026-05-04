◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-巨人(4日、東京ドーム)ヤクルトの内山壮真選手が守備で軽快なプレーをみせました。内山選手は4番セカンドで先発出場。3回、中山礼都選手の高くはねたゴロを前進して、1塁へ素早いスローイング。中山選手がヘッドスライディングをみせますが、アウトとしました。今季、捕手登録から内野手登録となった期待の23歳。解説を務めたヤクルトOBの五十嵐亮太さんは、「うまかったですね。チャージも早かっ